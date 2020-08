Roma: morte cerebrale per il bimbo di 7 anni ferito alla testa dal nonno (Di giovedì 13 agosto 2020) Non ce l’ha fatta il bimbo di 7 anni che nella mattinata di giovedì è stato colpito alla testa da un proiettile, sparato per errore dal nonno. Il bambino era stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Umberto I ma, nonostante i tentativi disperati dei medici, le sue condizioni erano troppo piccole e per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì in casa del nonno del bambino è stato proprio lui a ricostruire la dinamica dei fatti con gli inquirenti. morte cerebrale per il bimbo di 7 anni Mentre proseguono le indagini degli inquirenti, che sono sempre più propensi verso la tragica ... Leggi su thesocialpost

