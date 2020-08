Roma, a nonno parte colpo di pistola, ferito alla testa nipote di 7 anni (Di giovedì 13 agosto 2020) Un colpo di pistola , partito accidentalmente dalla pistola del nonno , ferisce il nipote di 7 anni alla testa. Mattinata di paura a Roma in un appartamento in via Val Sillaro, in zona Conca d'oro. Da ... Leggi su quotidiano

