Previsioni Meteo per venerdì 14: vigilia di Ferragosto con più diffusi temporali al Nord, anche forti. Caldo in aumento al Centro/Sud (Di venerdì 14 agosto 2020) Previsioni Meteo – È già in atto localmente e riprenderà nel corso di domani, dopo una pausa notturna, à la fase più temporalesca di questo periodo di Ferragosto, essenzialmente sulle regioni settentrionali italiane, localmente verso quelle centrali. Infatti, infiltrazioni di aria più umida e fresca atlantica, spinte da un vortice a Nord del Golfo di Biscaglia, penetreranno con sempre maggiore convinzione sulle regioni settentrionali, apportando rovesci e temporali diffusi, in diversi casi anche forti. Dopo i temporali serali sul Centro Nord Piemonte e su Alto Adige, Nord Friuli, nel corso della notte si ... Leggi su meteoweb.eu

Caldo afoso intenso soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, dove le massime saranno in generale comprese fra 30 e 37 gradi, con possibili punte di 38-39 gradi. Il cielo sarà… Leggi ...

Meteo MOTTARONE: oggi temporali e schiarite, Sabato 15 sereno, Domenica 16 temporali e schiarite

Previsioni meteo per il 14/08/2020, Mottarone. Giornata caratterizzata da rovesci temporaleschi e schiarite, temperature comprese tra 10 e 18°C Previsioni Meteo Mottarone Mottarone, Venerdì 14 Agosto: ...

