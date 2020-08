Parte un colpo dalla pistola del nonno: bimbo di 7 anni lotta tra la vita e la morte (Di giovedì 13 agosto 2020) Gli Parte un colpo di pistola da un’arma regolarmente detenuta in casa: colpisce il nipote di 7 anni che ora è gravissimo. Con molta probabilità si tratta di un drammatico incidente, un colpo partito in modo accidentale da una pistola regolarmente detenuta in casa. E’ successo oggi alle 10.30 in un appartamento di via Val Sillaro, in zona Conca d’Oro, a Roma. Un bambino è stato raggiunto alla testa da un colpo di arma da fuoco esploso dal nonno e si trova ora al policlinico Umberto I dove lotta tra la vita e la morte. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo sarebbe andato a casa del nonno con il padre e, quando ... Leggi su chenews

