Parte un colpo accidentale dalla pistola del nonno. Il nipote di 7 anni in condizioni disperate (Di giovedì 13 agosto 2020) Stava riponendo la pistola quando un colpo, partito accidentalmente, ha colpito alla testa il nipote di 7 anni. E’ successo questa mattina in un appartamento in via Val Sillaro, in zona Conca d’oro. A correre in soccorso del piccolo è stato il papà, che aveva portato il bimbo in casa del nonno ma che si trovava in un’altra stanza quando ha sentito lo sparo. Sotto choc il nonno, 76 anni, regolare possessore dell’arma, mentre il nipote è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I dove è ricoverato per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Al momento dell’arrivo del 118 il piccolo, ferito alla testa, era a terra ma ancora cosciente. Il bambino è però in ... Leggi su secoloditalia

