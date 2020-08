Papà Gianluca muore di coronavirus dopo 5 mesi di lotta in ospedale: un paese sotto choc (Di giovedì 13 agosto 2020) Da marzo era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il . E' stata una battaglia lunghissima quella di Gianluca M., 48 anni, originario di Ripatransone ... Leggi su leggo

CiaCecy : RT @leggoit: Papà Gianluca muore di #coronavirus dopo 5 mesi di lotta in ospedale: un paese sotto choc - leggoit : Papà Gianluca muore di #coronavirus dopo 5 mesi di lotta in ospedale: un paese sotto choc - violet6femme : RT @ppiersante: Come vedete il taglio fu immediatamente xenofobo. Zaia invocò l'esercito, Salvini parlò di fanatismo religioso. Così infatt… - PRCPadova : RT @ppiersante: Come vedete il taglio fu immediatamente xenofobo. Zaia invocò l'esercito, Salvini parlò di fanatismo religioso. Così infatt… - gianluca_tattoo : ? ?? CIAO PAPÀ ...RESTEREMO PER SEMPRE INSIEME!!! ? ?? - totalmente guarito - HELLO DAD ... WE WILL ALWAYS STAY TOGE… -

Ultime Notizie dalla rete : Papà Gianluca Gianluca Mancini diventa papà. La Roma: "I migliori auguri" Il Romanista