Palermo, Di Piazza sauta i nuovi acquisti: “Portiamo in alto i colori rosanero” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Palermo ha messo a segno i primi due colpi di calciomercato in vista della prossima stagione.I rosanero vogliono farsi trovare pronti per il prossimo campionato di Serie C che sarà senza dubbio complicato a causa delle concorrenti alla promozione diretta in Serie B. Intanto il club rosanero ha ufficializzato gli acquisti di Andrea Saraniti e Nicola Valente, entrambi i calciatori hanno firmato un contratto biennale. Si è congratulato per i due acquisti anche l'ex vice presidente del Palermo, Tony Di Piazza, che attraverso il proprio profilo Facebook ha fatto l'in bocca al lupo ai due ragazzi."Benvenuti Andrea Saraniti e Nicola Valente. Portiamo il Palermo in alto".https://www.facebook.com/comm.tony.diPiazza Leggi su mediagol

