Obbligo mascherine all’aperto e di quarantena: dove bisogna rispettarlo (Di giovedì 13 agosto 2020) Obbligo mascherine all’aperto e di quarantena: dove bisogna rispettarlo Obbligo mascherine all’aperto ma sempre e solo se non è possibile osservare il distanziamento personale di sicurezza: la regione Puglia irrigidisce le norme anti-contagio imponendo anche la quarantena per chi torna da Spagna, Malta e Grecia.Segui Termometro Politico su Google News Obbligo mascherine all’aperto in Puglia (senza distanziamento) Obbligo di indossare la mascherina all’aperto se non è possibile rispettare il distanziamento personale di sicurezza: la nuova disposizione imposta dalla Regione Puglia è valida da oggi giovedì 13 agosto 2020. Il ... Leggi su termometropolitico

