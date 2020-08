Neymar dribbla l’Atalanta, sia in campo che fuori (Di giovedì 13 agosto 2020) Nei giorni prima del quarto di finale di Champions League, tra Atalanta e PSG, le parole su Neymar si sono sprecate. Infatti ha fatto sicuramente scalpore il paragone con i 36 milioni che guadagna l’asso brasiliano, con gli stipendi di tutta la rosa dell’Atalanta, che arrivano esattamente alla cifra percepita da O’Ney. Ieri sera, nella vittoria per 2-1 dei parigini Neymar ha prima sbagliato un paio di occasioni clamorose, ma poi ha trascinato i suoi alla rimonta, con giocate funamboliche e da giocatore di classe superiore. Nel post partita Neymar ha fatto i complimenti alla Dea, ma dicendo anche che il PSG è sempre stato sicuro di andare avanti. Neymar dribbla l’Atalanta, in tutti i sensi. LE PAROLE DI Neymar SULLA ... Leggi su sport.periodicodaily

ErmannoClaypoo1 : @Aldito11 La vera differenza è che Messi gioca con la squadra e fa sempre giocate utili. Neymar gioca da solo, drib… - YosefPiperno : @lukaye9 @perelaa Insigne dribbla e dopo rallenta. Neymar dribbla e accelera - Zeirus : @jlk4naples @elenamarra18 @napolista Solo l'organico del PSG seduto in panchina surclassa 3/4 di quello di qualsias… - salvolacquisto : #neymar è stato di un altra categoria. Dribbla, corre, passa col millimetro. E si diverte pure. Mostro - uc_bautz : @il_Malpensante Onestamente Neymar ha fatto una grande esibizione individuale, dribbla qua dribbla là, però alla fi… -

