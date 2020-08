Lui si uccide, la madre fa arrestare la nuora perché: “non avevano rapporti intimi…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il rapporto tra suocera e nuora è sempre stato tra i più complicati, nell’immaginario collettivo. Molti film sono basati su questa rivalità: basti pensare a Quel mostro di suocera, che vede Jane Fonda e Jennifer Lopez nei suddetti ruoli. La pellicola infatti si basava sugli scontri tra le due primedonne. Tuttavia, questa storia è accaduta davvero. In India una donna ha fatto arrestare la propria nuora, con l’accusa di istigazione al suicidio. Ma la motivazione portata dalla suocera ai danni della ragazza è alquanto particolare: la signora ha infatti accusato la giovane perché non voleva avere rapporti con il marito. La madre dell’uomo, morto suicida lo scorso 27 luglio, quando lo hanno trovato impiccato ad un ventilatore, pensa sia ... Leggi su velvetgossip

AgustDMyKing93 : @annabtsjk Si capisco tutto ma na volta ogni tanto, twittar qualcosa o far na live non lo uccide mica Pensa che ho… - dravgneel : bellissima canzone quella di un soldato della tribù del fuoco che uccide il padre pazzo di taejun davvero una morte… - assurdistan : @ildelfinogiulio @iannetts70 @ArkadiMaslow E anche tutti gli altri. Lui uccide tutti, non è razzista. - MircoSimeoni : RT @GavinoSanna1967: Ma paradosso è solo apparente. Progettò è occupare la politica per distruggerla, così come un cancro che infine uccide… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: 17 aprile 1991. #PietroMasi, 20 anni, uccide i genitori per poter usufruire della sua parte di eredità. Viene condannato… -

Ultime Notizie dalla rete : Lui uccide La moglie si rifiuta di fare sesso e lui si uccide. Donna accusata di favoreggiamento al suicidio Corriere di Viterbo Auto travolta da una frana: morta una coppia e una bimba di 10 anni

Una tragedia assurda: tre vite spezzate in pochi istanti da un'ondata di fango, detriti e sassi. E un bimbo di soli 5 anni rimasto orfano che ora lotta per la vita in un letto d'ospedale. È il tragico ...

Usa, donna uccisa in casa in diretta web mentre la figlia di 10 anni fa lezione online

Uccisa in casa dal compagno a colpi di arma da fuoco in diretta davanti alla webcam del computer della figlioletta di 10 anni che stava facendo lezione online. La terribile vicenda arriva da Indiantow ...

Una tragedia assurda: tre vite spezzate in pochi istanti da un'ondata di fango, detriti e sassi. E un bimbo di soli 5 anni rimasto orfano che ora lotta per la vita in un letto d'ospedale. È il tragico ...Uccisa in casa dal compagno a colpi di arma da fuoco in diretta davanti alla webcam del computer della figlioletta di 10 anni che stava facendo lezione online. La terribile vicenda arriva da Indiantow ...