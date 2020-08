Legambiente afferma: “i mari del sud sono i più inquinati” (Di giovedì 13 agosto 2020) A discapito dell’apparenza le acque cristalline e paradisiache del sud Italia non sono così pulite come può sembrare. Al contrario, le acque del nord a livello qualitativo sembrano più salubri e meno inquinate. È il risultato dell’analisi di Legambiente, che ancora una volta, con Goletta Verde e Goletta Laghi, ha campionato lo stato di “salute” dei mari e dei laghi d’Italia per oltre un mese:lungo le coste un punto ogni 3 è risultato oltre i limiti di legge e 1 su 4 nei laghi. Le regioni con i mari più inquinati Il peggior nemico dei mari del sud rimane la cattiva depurazione: soprattutto sul versante costiero tirrenico, fiumi, rii e canali, sfociando in mare, portano con sé cariche ... Leggi su quotidianpost

