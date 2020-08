Le Iene per Nadia, ad un anno dalla morte i colleghi ricordano la Toffa con uno speciale su Italia1 (Di giovedì 13 agosto 2020) Una passeggiata lungo il viale dei ricordi, questo sarà Le Iene per Nadia, lo speciale che la produzione ha messo insieme per ricordare Nadia Toffa ad un anno dalla morte. Proprio nel 2019, in questo 13 agosto, la dolce guerriera dal sorriso grande lasciava amici, familiari e fan dopo un'estenuante guerra contro il tumore, una lotta che l'ha vista protagonista e mai comparsa, ma che purtroppo si è conclusa con una sconfitta, almeno a metà.Il messaggio di Nadia Toffa continua a riecheggiare sui social, in tv e nel cuore di chi ha avuto modo di conoscerla o di amarla anche solo tramite la tv. Le sue battaglie come inviata de Le Iene, la caparbietà che l'ha portata ad essere ... Leggi su optimagazine

