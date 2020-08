Lanciati in carcere cellulari in pietre calcestruzzo (Di giovedì 13 agosto 2020) NAPOLI, 13 AGO - Sono sempre più ingegnosi i metodi studiati da chi intende rifornire di cellulari i detenuti: dopo il prete "fattorino", le pentole con il doppiofondo via posta e il drone "postino", ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

CorriereQ : Lanciati in carcere cellulari in pietre calcestruzzo - Quasimezzogiorn : #Cellulari nascosti in pietre e lanciati nel #carcere di #Carinola (CE) -

Ultime Notizie dalla rete : Lanciati carcere Lanciati in carcere cellulari in pietre calcestruzzo Agenzia ANSA Sassi dalle Mura, l’avvocato mette in guardia: «Anche se minorenni rischiano il carcere»

GROSSETO – «E’ inevitabile chiedersi se siano consapevoli delle conseguenze a cui andranno incontro gli adolescenti che hanno inseguito un ragazzo ventitreenne colpendolo e ferendolo con un sasso al v ...

Rissa tra detenuti al carcere di Brissogne: “Mobili usati come armi”

AOSTA. Una violenta rissa tra detenuti è scoppiata nel carcere di Brissogne mercoledì 12 agosto ed è stata sedata dagli agenti di polizia penitenziaria. Lo ha denunciato la segreteria regionale Piemon ...

GROSSETO – «E’ inevitabile chiedersi se siano consapevoli delle conseguenze a cui andranno incontro gli adolescenti che hanno inseguito un ragazzo ventitreenne colpendolo e ferendolo con un sasso al v ...AOSTA. Una violenta rissa tra detenuti è scoppiata nel carcere di Brissogne mercoledì 12 agosto ed è stata sedata dagli agenti di polizia penitenziaria. Lo ha denunciato la segreteria regionale Piemon ...