Kanye 2020, aumentano i dubbi di una candidatura pro-Trump (Di venerdì 14 agosto 2020) La candidatura di Kanye West alla Casa Bianca continua a far discutere gli Stati Uniti. Oltre a creare imbarazzi e irritazione per le uscite su aborto e sulle radici dello schiavismo infatti, Kanye 2020 sta diventando anche un caso politico. Se l’artista non ha mai nascosto la sua simpatia per Donald Trump, ben simbolegiata dal famoso incontro alla Casa Bianca dell’ottobre 2018 col cantante che indossa il cappellino MAGA, si fanno sempre piu’ fitte le voci che vedono la campagna elettorale di West come un tentativo di sottrare almeno parte del voto della comunita’ afroamericana e magari delle altre minoranze e dei giovani, a Joe Biden. LEGGI ANCHE > Kim Kardashian rompe il silenzio sul bipolarismo di Kanye Kanye 2020, ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Kanye West, dubbi su una candidatura pro-Trump #Kanye2020 #Trump2020 #KanyeWest #USA2020 - wireditalia : Lo stato americano non ha accettato le firme presentate per la candidatura alla Casa Bianca perché false (ha firmat… - flaviotiberti : RT @SkyTG24: Elezioni USA, arriva il merchandising della campagna di Kanye West - Lananalula : @mdnij34 “Consigliere” - zazoomblog : La folle disputa di Kanye West con la Commissione elettorale del Wisconsin - #folle #disputa #Kanye #Commissione… -

Ultime Notizie dalla rete : Kanye 2020 Elezioni USA, arriva il merchandising della campagna di Kanye West Sky Tg24 Elezioni USA, arriva il merchandising della campagna di Kanye West

Kanye West è pronto a correre per essere eletto presidente degli Stati Uniti, e nessun aspetto è lasciato al caso. Il rapper ha già presentato la linea di merchandising le cui vendite andranno a suppo ...

La folle disputa di Kanye West con la Commissione elettorale del Wisconsin

Lo stato americano non ha accettato le firme presentate per la candidatura alla Casa Bianca perché false (ha firmato anche Topolino) e arrivate in ritardo. Ma gli avvocati del cantante e produttore so ...

Kanye West è pronto a correre per essere eletto presidente degli Stati Uniti, e nessun aspetto è lasciato al caso. Il rapper ha già presentato la linea di merchandising le cui vendite andranno a suppo ...Lo stato americano non ha accettato le firme presentate per la candidatura alla Casa Bianca perché false (ha firmato anche Topolino) e arrivate in ritardo. Ma gli avvocati del cantante e produttore so ...