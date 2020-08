Il futuro del M5S passa per Rousseau, Di Maio benedice Raggi e alleanze (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - Le scelte future del Movimento 5 Stelle su alcuni punti cruciali, ma anche identitari, passa per un voto sulla piattaforma Rousseau, mentre i pentastellati e il Pd seppelliscono l'ascia di guerra. E se la consultazione ferragostana degli iscritti promette di essere quantomai incerta, a spendersi sono i big del M5S, a partire dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Le mosse col Pd e i quesiti in discussione "Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle hanno deciso di comune accordo di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. È inutile continuare ad intasare i tribunali perdendo tempo con vicende vecchie e superate, anche per coerenza rispetto al rinnovato clima politico". La nota congiunta firmata Pd-M5s arriva in serata, come 'corollario' ai quesiti che i militanti sono chiamati a ... Leggi su agi

amendolaenzo : Il grande progetto di unificazione europea come promessa di pace è nato anche a Sant’Anna di Stazzema. Oggi siamo c… - romatv : Sono giorni decisivi per il futuro della @OfficialASRoma Intanto la @ASRomaFemminile ha giocato e vinto l’ultima a… - fleinaudi : #codicedegliappalti inappuntabile analisi del Prof. @FTedeschini Tema cruciale per il futuro del Paese. Da leggere… - _stan_account_ : RT @J00NIEplanet: ITARMYs: Vogliamo i BTS in Italia, bH cAtTiVa che non li fa venire *parte del fandom razionale*: mostrate il vostro sost… - IleniaRagozzino : RT @CCokina12: Rangnick se fin ad oggi era sconosciuto state certi che dopo questa partita del Lipsia per i giornali diventerà il futuro ra… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro del Questi numeri ribaltano il futuro del mondo La Stampa Conte Inter, Allegri possibile sostituto? Il mercato cambierebbe radicalmente

Conte o Allegri? Al momento nessuno è a conoscenza di ciò che potrà accadere in futuro ma ciò che invece è certo è che, fra un allenatore e l'altro, sia in campo e sia sul mercato, le cose muterebbero ...

Apple Watch e iPad a settembre, Evento iPhone 12 a ottobre

Sapevamo già che quest’anno, causa pandemia, iPhone 12 sarebbe arrivato un po’ più tardi del solito, e ora abbiamo anche la scaletta completa (e attendibile) dei prossimi lanci di prodotto Apple. A se ...

Conte o Allegri? Al momento nessuno è a conoscenza di ciò che potrà accadere in futuro ma ciò che invece è certo è che, fra un allenatore e l'altro, sia in campo e sia sul mercato, le cose muterebbero ...Sapevamo già che quest’anno, causa pandemia, iPhone 12 sarebbe arrivato un po’ più tardi del solito, e ora abbiamo anche la scaletta completa (e attendibile) dei prossimi lanci di prodotto Apple. A se ...