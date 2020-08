Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Patrizia De Blanck concorrenti ufficiali (Di giovedì 13 agosto 2020) Doppio aggiornamento per quanto riguarda l’imminente Grande Fratello Vip, pronto a tornare in scena dopo appena quattro mesi di pausa. Chiuso in anticipo per via del Covid e degli obblighi per i concorrenti a tornare a casa per rispettare la quarantena, il reality di Alfonso Signorini ha immediatamente rimesso insieme i pezzi; in poche settimane di confronti e selezioni, ha ormai quasi ultimato il cast per l’edizione di settembre, che riporterà il format in tv riproponendo una seconda edizione vip per quest’anno. Conferme per Stefania Orlando e Patrizia De Blanck: il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini si arricchisce di due nuove concorreti ufficiali Nel frattempo, aumentano i nomi ... Leggi su velvetgossip

Blackskorpion4 : RT @loanartemisia: @jacopo_iacoboni Io temo che siamo tutti schedati o in attesa di esserlo. La società ormai si regge su questo,siamo come… - _loreworld : RT @latiziabionda_: La carta verde -ha aiutato Rachel a capire chi fosse davvero l'amore della sua vita. -ha aiutato Ross a rincorrere l'am… - nuccia20 : RT @loanartemisia: @jacopo_iacoboni Io temo che siamo tutti schedati o in attesa di esserlo. La società ormai si regge su questo,siamo come… - eliisaax_ : RT @latiziabionda_: La carta verde -ha aiutato Rachel a capire chi fosse davvero l'amore della sua vita. -ha aiutato Ross a rincorrere l'am… - arizonasbishop : RT @latiziabionda_: La carta verde -ha aiutato Rachel a capire chi fosse davvero l'amore della sua vita. -ha aiutato Ross a rincorrere l'am… -