Gioele era in auto la madre Viviana Parisi prima della scomparsa

Il procuratore di Patti Angelo Cavallo ha detto oggi che Gioele Mondello era in auto con la madre quando Viviana Parisi è uscita dall'autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant'Agata di Militello: "Abbiamo acquisito un video a Sant'Agata di Militello – spiega il magistrato – in cui si vedono la mamme e il bambino. E' un punto importante per il proseguo delle indagini". Il video girato da telecamere di videosorveglianza private a Sant'Agata di Militelo (Me) riprenderebbe chiaramente la presenza dell'opel Corsa di Viviana Parisi,43 anni, trovata morta nelle campagne di Caronia, come ha scritto oggi oggi la Sicilia. Ambienti giudiziari confermano la presenza del filmato che attesterebbe ...

Il procuratore di Patti Angelo Cavallo ha detto oggi che Gioele Mondello era in auto con la madre quando Viviana Parisi è uscita dall’autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant’Agata di Militello: ...

