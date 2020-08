Furbetti del bonus, deputati e consiglieri regionali non ne avevano diritto. Ecco perché (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ talmente gratificante farne una questione di malcostume politico che nessuno si premura di considerare se veramente le norme consentissero, ai parlamentari e agli altri (2mila?) “politici’”, coinvolti nell’affaire 600 euro, di presentare la domanda ed incassare l’una tantum, nel marzo scorso. Anzi, il caso viene presentato sui media come legittimo, ma profondamente immorale, senza porsi il problema del perché in uno stato di diritto il principio della legalità dovrebbe essere in contrasto con i valori dell’etica.L’aspetto più singolare è la discriminante del reddito. Per alcuni si dovrebbe chiudere un occhio nel caso di consiglieri comunali che percepiscono solo striminziti gettoni di presenza, mentre il più netto ‘’crucifige’’ dovrebbe essere ... Leggi su huffingtonpost

