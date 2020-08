Ferragosto, punte di caldo oscene: meteo, dove si "morirà" sudando (Di giovedì 13 agosto 2020) Ferragosto 2020 sarà all'insegna del caldo rovente, soprattutto al Sud, dove sono attese temperature fino a 40 gradi. Le ultime previsioni meteo confermano infatti l'arrivo di una nuova e intensa ondata di caldo africano, anche se non in tutta Italia: in alcune parti del Nord sono probabili i temporali, alcuni addirittura violenti, mentre al Centro e al Sud il sole la farà da padrone. Complice l'umidità crescente si raggiungeranno livelli di afa molto elevati, soprattutto nelle zone interne. Clima molto caldo e afoso che è la diretta conseguenza di un campo di alta pressione subtropicale che sta caratterizzando la settimana di Ferragosto, favorendo condizioni di prevalente stabilità atmosferica su buona parte d'Italia. Al Nord si ... Leggi su liberoquotidiano

