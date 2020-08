Ferragosto, niente falò in spiaggia e più controlli sul litorale: il 15 agosto ai tempi del coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) Credit Pixabay niente falò in spiaggia a Ferragosto. Nessun evento organizzato, vietate le bancarelle e, soprattutto, un aumento di controlli lungo tutto il litorale. Il mare di Roma e la costa del ... Leggi su romatoday

Niente fuochi d’artificio «perché l’assembramento potrebbe essere un veicolo per i contagi». Ma si vieta anche l’accesso al mare dalle 21.30 in poi. Sarà un Ferragosto blindato sulle coste laziali da ...

Covid, aumentano i contagi, 481. Tamponi in 48 ore per chi rientra dall'estero

Sono 481 i nuovi casi di covid 19 registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, contro i 412 di martedì. Complessivamente sono 251.713 le persone che hanno contratto il virus da ...

