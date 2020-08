Dl agosto: contributi a fondo perduto a botteghe storiche. Anche a Firenze, Siena, Pisa (Di giovedì 13 agosto 2020) Anche Firenze, Siena e Pisa fra le città d'arte ad alta vocazione turistica, i cui esercizi commerciali nei centri storici potranno avere contributi a fondo perduto previsto dal decreto legge agosto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Leggi su firenzepost

FirenzePost : Dl agosto: contributi a fondo perduto a botteghe storiche. Anche a Firenze, Siena, Pisa - pleporace : In #Calabria 3 milioni di euro per le società sportive colpite dalla crisi I contributi potranno essere richiesti d… - egidio_gialdini : Con il Decreto Agosto, turismo: approvate misure di sostegno per cultura e turismo con contributi a fondo perduto p… - LiguriaOggi : Coronavirus, dal DL Agosto contributi a fondo perduto per i centri storici di Genova e La Spezia - SassiLive : DECRETO AGOSTO, TURISMO, MATERA TRA LE 29 CITTÀ D’ARTE CHE RICEVERANNO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. 3,4 MILIONI DI E… -