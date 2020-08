Diletta Leotta come una principessa | Daniele Scardina torna da lei come un cavaliere senza macchia (Di giovedì 13 agosto 2020) Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tra i protagonisti indiscussi del mondo del gossip oggi. Lui l’ha tradita e adesso è disposto a tutto pur di conquistarla? Il pugile, dunque, non ha mai smesso di amare la conduttrice, ma se Diletta Leotta predilige il silenzio, Daniele Scardina decide di fare una dichiarazione a mezzo stampa? … L'articolo Diletta Leotta come una principessa Daniele Scardina torna da lei come un cavaliere senza macchia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

