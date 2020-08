Caltagirone, marito uccide la moglie: Caterina strangolata e gettata giù per le scale (Di giovedì 13 agosto 2020) Femminicidio a Caltagirone, Caterina Di Stefano è stata strangolata dal marito Giuseppe Randazzo dopo una lite. Caterina Di Stefano aveva 46 anni, oggi dopo aver lottato con il marito di 50 anni è stata uccisa. Catya lavorava in qualità di operatore socio-sanitario presso un centro che segue disabili. Questo pomeriggio è stata raggiunta da Giuseppe … L'articolo Caltagirone, marito uccide la moglie: Caterina strangolata e gettata giù per le scale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

lasiciliait : Caltagirone, Catya è stata uccisa dal marito, la lite e poi la morte giù per le scale - News - TgrSicilia : Una donna trovata morta nel palazzo dove abitava, interrogato il marito - TGR Sicilia - repubblica : Donna morta a Caltagirone, il marito ascoltato in commissariato - cesaregiorgian1 : Donna trovata morta a Caltagirone, il marito in stato confusionale - _mrbyte : RT @TgrSicilia: Nel tg delle 19.35 la cronaca. Donna trovata morta con diverse ferite nell'androne di casa a Caltagirone. I vicini riferisc… -