Calcio: playoff Serie B, una giornata a Haas del Frosinone (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 13 AGO - Squalificato per una giornata Nicolas Haas del Frosinone dopo il match della semifinale del playoff contro il Pordenone per comportamento scorretto nei confronti di un ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : PORDENONE-FROSINONE 0-2 Risultato finale ? ? #Ciano (7') ? #Novakovich (15') ? Serie B - Frosinone in finale playof… - Gazzetta_it : #Playoff #SerieB, #Frosinone vince 2-0 in casa del #Pordenone e va in finale con lo #Spezia - CorSport : #Frosinone, è un'altra impresa: 2-0 al #Pordenone, #Nesta in finale #playoff! ?? - Frosinone1928 : RT @RaiSport: ?? #Pordenone battuto, il #Frosinone va in finale #playoff #Ciano e #Novakovich ribaltano lo 0-1 dell'andata. Gli uomini di #… - RaiSport : ? #Haas salta #Frosinone-#Spezia, andata finale #playoff #SerieB Le decisioni del giudice sportivo dopo il ritorno… -