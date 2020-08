Bonus Iva, si dimette Forcolin. Zaia annuncia che il suo vice non sarà ricandidato insieme ad altri due consiglieri. Si allunga la lista dei furbetti (Di giovedì 13 agosto 2020) “Il vice presidente Forcolin si dimette da tutte le cariche e non sarà ricandidato”. E’ quanto ha annunciato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa parlando dello scandalo Bonus per le partite Iva erogato dall’Inps. Oltre al vice presidente Gianluca Forcolin, anche i consiglieri regionali Alessandro Montagnoli e Riccardo Barbisan non saranno ricandidati. “Quando ho letto la notizia del Bonus – ha spiegato Zaia – richiesto anche da consiglieri regionali, ho chiesto subito ai miei se tra loro ci fosse qualcuno che lo aveva fatto. Mi hanno risposto sì il vicepresidente ... Leggi su lanotiziagiornale

