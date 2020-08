Benevento, gli scout nell’Oasi LIPU del fiume Calore (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Anche in questo caldo agosto la Sezione LIPU di Benevento mette in campo delle attività di valorizzazione dell’Oasi di protezione “Zone Umide Beneventane”, un’area dove vige il divieto di caccia – istituita dalla Provincia di Benevento nel 2008 su proposta della LIPU – che si estende lungo 17 km del fiume Calore comprendendo anche le sue confluenze beneventane. Questa volta a visitare l’Oasi sono stati gli scout laici del Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori e Esploratrici Italiani (CNGEI) di Benevento 1 che hanno svolto delle proprie attività, ma che hanno anche partecipato ai laboratori e agli interventi di manutenzione proposti ... Leggi su anteprima24

Max_Mogavero : #Benevento, Foggia ammette: 'Gervinho ci piace, attendiamo gli sviluppi dirigenziali a #Parma' #calciomercato… - danilevicius21 : @GiulioDizd @Diegosper @AntonioCorsa @massimaccarrone Perché non abbiamo pazienza. A me non dispiace: lo fai giocar… - OriC1282 : @frankneapolitan @ParticipioPart @kisskissnapoli @m_ugolini Gli riconosceremo il giusto e meritato riconoscimento e… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento gli Benevento, gli "under" una risorsa da utilizzare Ottopagine Positivo al coronavirus dopo una vacanza all’estero: due casi nel Beneventano

Due persone sono risultate positive al coronavirus ad Apollosa, in provincia di Benevento. I due sono fratelli: il primo è risultato positivo dopo essere rientrato da una vacanza all'estero, mentre il ...

“Note e Arte nel Romanico” concerto cameristico per arpa e voce a Riolunato

Undicesimo appuntamento per la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” edizione 2020: Sabato 15 agosto 2020, alle ore 17 presso la Chiesa di Santa Francesca Saverio Cabrini (dell’Emigrante) a Gro ...

Due persone sono risultate positive al coronavirus ad Apollosa, in provincia di Benevento. I due sono fratelli: il primo è risultato positivo dopo essere rientrato da una vacanza all'estero, mentre il ...Undicesimo appuntamento per la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” edizione 2020: Sabato 15 agosto 2020, alle ore 17 presso la Chiesa di Santa Francesca Saverio Cabrini (dell’Emigrante) a Gro ...