Beffa Atalanta, la favola Champions è finita, ma resta un modello virtuoso (Di giovedì 13 agosto 2020) Finisce il sogno, non finisce l’Atalanta. La Dea esce dalla Champions League, sconfitta dal Paris Saint Germain. È un’uscita di scena beffarda, maturata agli sgoccioli di una partita dominata per 89 minuti e 40 secondi. Sconforto, delusione, rabbia: il calcio – quando vuole – sa essere feroce. «Peccato, ci sentivamo già in semifinale – ha detto Giampiero Gasperini a fine partita – Peccato, ma sono felice lo stesso. I ragazzi hanno dato tutto, potevamo sfruttare meglio alcune occasioni, ma è andata così; ne faremo tesoro. Rimane la soddisfazione per l’esperienza maturata e per una Champions giocata ad alto livello». Leggi su vanityfair

SkySport : Atalanta-Psg, dal sogno alla beffa per i nerazzurri: le foto del quarto di Champions. FOTO - GoalItalia : MATCH REPORT - #AtalantaPSG 1-2: Una beffa pazzesca per Gasperini [@paocame79] ?? - fanpage : L'Atalanta si ferma a un passo dalla Leggenda #AtalantaPSG #ATAPSG - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Atalanta-Psg, dal sogno alla beffa per i nerazzurri: le foto del quarto di Champions. FOTO - Salvo_Cecchini : Non sono d'accordo con chi sostiene che l'Atalanta è stata beffata nel finale, semmai fosse finita 1-0 per i bergam… -