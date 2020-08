Bayern Monaco, Muller: «Barcellona simile. Ho buone sensazioni» (Di giovedì 13 agosto 2020) Muller ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona: le dichiarazioni dell’attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Barcellona. Barcellona – «Noi ed il Barça siamo simili. Entrambe le squadra amano giocare con il pallone, ma noi vogliamo rendere il possesso palla del Barça il più scomodo possibile. Vogliamo controllare la partita con le nostre qualità. Ho buone sensazioni in vista della gara di domani, anche se il Barça, ovviamente, ha gradi campioni in rosa. Hanno tutti grande esperienza e sappiamo qual è la posta ... Leggi su calcionews24

