Basket, la squadra perde sempre: sindaco li porta a benedire (Di giovedì 13 agosto 2020) Una squadra di Basket che milita in Serie B è stata letteralmente portata a farsi benedire dal sindaco della città in cui giocano “Va’ a farti benedire”. Quante volte i nostri amici ci hanno esclamato questa frase in seguito ad una serie di sfortunati eventi? No, non la serie di libri di Lemony Snicket, neppure … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Basket squadra Basket, la squadra perde sempre: sindaco li porta a benedire Inews24 LBA - Virtus Bologna, ultimo giorno di allenamento prima della partenza per Folgaria

Ultima giornata di allenamenti alla Porelli per le V Nere. Dopo l’esito negativo dei tamponi, il gruppo squadra ha ripreso il programma delle sedute agli ordini di Coach Djordjevic. Domani mattina i b ...

Pozzecco show, Sardara lo butta in piscina durante l'intervista a Sky Sport. VIDEO

Divertente siparietto durante l'intervista di coach Pozzecco a Sky Sport: il tecnico parla del litigio dello scorso giugno con il suo presidente, che in presa diretta lo butta in piscina. "Siamo amici ...

