AVICII Invector arriva su Nintendo Switch con una demo gratuita! (Di giovedì 13 agosto 2020) Wired Productions e lo sviluppatore Hello There Games sono felici di annunciare che AVICII Invector è disponibile da oggi su Nintendo Switch, come demo gratuita. Creato in collaborazione con il compianto produttore, musicista e compositore Tim “AVICII” Bergling, AVICII Invector uscirà nella nuovissima Encore Edition, completa di 35 canzoni, l’8 settembre, per quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. Solo su Nintendo Switch i giocatori potranno vivere al meglio la musica di Tim e come ha concepito il progetto, in qualsiasi modo o luogo preferiscano giocare. Con la possibilità di giocare in multiplayer locale con quattro giocatori, lasciati trasportare dalle melodie ... Leggi su gamerbrain

Nintendari_it : Avicii Invector Encore Edition per Nintendo Switch in arrivo l’8 Settembre [AGG. x1 - Preordine Amazon] -

