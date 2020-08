Avella, rapina un giovane conosciuto su Facebook: 33enne arrestato (Di giovedì 13 agosto 2020) Avella: i Carabinieri hanno arrestato un 33enne che aveva rapinato del cellulare un giovane conosciuto sui social. I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne di Napoli ritenuto responsabile di rapina. È accaduto questa notte ad Avella. I due si erano da poco conosciuti tramite Facebook. Al rifiuto di … Leggi su 2anews

