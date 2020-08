Zaia fa un passo indietro sulle candidature: «Ci sono casi e casi, prima devo parlare con loro» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo aver ostentato sicurezza e pugno duro, oggi Luca Zaia ha fatto un mezzo passo indietro sul caso dei consiglieri leghisti in Veneto che hanno chiesto e ottenuto il bonus Covid da 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle Partite Iva. Lunedì e martedì, infatti, il Presidente veneto aveva annunciato la non candidatura – alle elezioni Regionali in programma il prossimo 20 e 21 settembre – degli esponenti coinvolti in questa vicenda che ha indignato l’Italia intera, seguendo la linea definita anche dal Carroccio a livello nazionale. Oggi spiega che prima di prendere una decisione definitiva vorrà confrontarsi con le tre persone in questione, spiegando che ci sono «casi e ... Leggi su giornalettismo

