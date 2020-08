Viviana Parisi, un migliaio di larve trovate sul suo corpo aiuteranno a capire cosa è accaduto (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’autopsia sul cadavere di Viviana Parisi lascia molte domande senza risposta. Proseguono invece le ricerche del piccolo Gioele. Prosegue il giallo sulla morte della dj Viviana Parisi, il cui corpo è stato trovato lunedì 03 agosto nella boscaglia sotto l’autostrada Palermo-Messina. L’autopsia disposta dalla Procura di Patti, che ha anche aperto un’inchiesta ancora senza indagati … L'articolo Viviana Parisi, un migliaio di larve trovate sul suo corpo aiuteranno a capire cosa è accaduto proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - SkyTG24 : Caronia, proseguono le ricerche del piccolo Gioele - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - Adnkronos : #VivianaParisi, ricerche del piccolo #Gioele anche in un pozzo - LadyMagenta1 : RT @vivereitalia: Viviana Parisi, l’autopsia non chiarisce le cause della morte -