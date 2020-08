USA, domande mutuo tornano a correre (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Rimbalzano le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 7 agosto 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una aumento del 6,8% dopo il -5,1% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 9,1%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento del 2%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 3,06% dal 3,14% della settimana precedente. Leggi su quifinanza

madmakko : #KamalaHarris come VP, due domande per chi segue seriamente le elezioni USA: i. sarà in grado di attrarre elettorat… - Lokiseyes : Ma perché Jackson usa l'opzione delle domande su IG se poi non condivide mai neanche una? Secondo me non sa come fu… - GinkoJPN : RT @twalso: I #5stelle usano l’#INPS per la loro propaganda. Si parla tanto di #privacy e poi un ente pubblico usa dati sensibili a mò di… - DovAnachronos : @Giuseppednc @Scacciavillani In un discorso quindi se uno usa il termine errato automaticamente il mondo scientific… - xblunotte : RT @twalso: I #5stelle usano l’#INPS per la loro propaganda. Si parla tanto di #privacy e poi un ente pubblico usa dati sensibili a mò di… -

Ultime Notizie dalla rete : USA domande USA, domande mutuo ancora in salita nell'ultima settimana Teleborsa USA, domande mutuo tornano a correre

(Teleborsa) - Rimbalzano le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 7 agosto 2020. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una aumento del 6,8% dopo il - ...

Bonus mamme domani 2020 da 800 euro a 1.600 euro: come averlo e a chi tocca

Roma - Il bonus mamme domani 2020 da 800 euro per le donne in gravidanza e le neo mamme si può richiedere tramite domanda all’Inps. Nel caso di parto di gemelli il bonus passa da 800 euro a 1.600 euro ...

(Teleborsa) - Rimbalzano le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 7 agosto 2020. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una aumento del 6,8% dopo il - ...Roma - Il bonus mamme domani 2020 da 800 euro per le donne in gravidanza e le neo mamme si può richiedere tramite domanda all’Inps. Nel caso di parto di gemelli il bonus passa da 800 euro a 1.600 euro ...