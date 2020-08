Un Ferragosto da, quasi, tutto esaurito per gli alberghi di Jesolo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gli albergatori jesolani: 'La stagione è al clou, ma manca il personale' 8 August 2020 A Luglio c'erano state le prime indicazioni, Ferragosto le sta confermando: Jesolo sta ottenendo dei buoni ... Leggi su veneziatoday

marilovesgr33n : @arelis888 Per fortuna è quasi ferragosto - realrosssss : Quasi ferragosto...telefonano oggi per prenotare una camera per domani e stupiti della non disponibilità buttano gi… - ValentinaMori11 : RT @giuliamambelli_: Odio ferragosto quasi più di capodanno - PieroSerra : @BeeLucyC @salpaladino @AmosBicego E cmq che sarri abbia sbagliato quasi tutte le partite fondamentali sia a napoli… - GaiaBaldacci : RT @giuliamambelli_: Odio ferragosto quasi più di capodanno -