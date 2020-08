UFFICIALE – Matuidi risolve il contratto con la Juve: il comunicato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Blaise Matuidi saluta la Juve: il centrocampista francese ha risolto consensualmente il contratto con il club bianconero Blaise Matuidi saluta la Juve. Il centrocampista francese ha risolto consensualmente il contatto con il club bianconero. Il comunicato. «Con i nostri colori ha lottato in ogni singola partita, in pressione costante sugli avversari, strappando una marea di palloni e rilanciando l’azione. Ora, dopo tre stagioni, cinque titoli vinti (3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana), Blaise Matuidi e la Juventus si salutano in seguito alla risoluzione consensuale del contratto. Campione del Mondo con la Francia a Russia 2018, il transalpino ha sempre avuto un DNA vincente: lo dimostra la sua ... Leggi su calcionews24

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha voluto ringraziare Blaise Matuidi che lascia il club dopo 3 anni: "Con i nostri colori ha lottato in ogni singola partita, in pressione costante ...

Ora è ufficiale: dopo tre stagioni, Blaise Matuidi lascia la Juventus. Il centrocampista francese sbarcherà così negli Usa, dove firmerà con l’Inter Miami. L’addio ai bianconeri è stato reso noto dal ...

