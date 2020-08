Trovata e disinnescata una mina anti-uomo: area messa in sicurezza e residenti fatti evacuare (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nella mattinata odierna gli Agenti della Questura di Roma reparto artificieri unitamente ai colleghi del Commissariato di Terracina hanno provveduto al disinnesco di una mina anti-uomo, residuato bellico, rinvenuta per cause accidentali all’interno di una Villa ubicata in pieno centro cittadino. I fatti Nella decorsa serata una donna si era presentata in Commissariato segnalando che nelle operazioni di ristrutturazione e pulizia di una cantina all’nterno di un immobile da tempo in disuso aveva notato uno strano oggetto somigliante ad un ordigno. Gli accertamenti che nell’immediatezza venivano avviati, proseguivano sino alle prime ore della mattinata odierna confermando che l’oggetto rinvenuto era un ordigno bellico arrugginito ma integro e dotato di tutti le sue componenti. Gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Trovata e disinnescata una mina anti-uomo: area messa in sicurezza e residenti fatti evacuare - GazzettinoGolfo : #Artificieri #MinaAntiuomo #Polizia - Trovata e disinnescata mina anti-uomo in una villa in pieno centro a… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovata disinnescata Trovata e disinnescata una mina anti-uomo a Terracina: era conservata in una cantina LatinaToday Codici trafugati: coinvolta anche banca BNL

Codici sorgente provenienti da Microsoft, AMD, Hisilicon, Lenovo, Motorola e molti altri gruppi sono comparsi online: coinvolta anche la banca BNL. I codici sorgente dei servizi online di alcuni grand ...

Codici sorgente provenienti da Microsoft, AMD, Hisilicon, Lenovo, Motorola e molti altri gruppi sono comparsi online: coinvolta anche la banca BNL. I codici sorgente dei servizi online di alcuni grand ...