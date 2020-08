Test per chi rientra da Malta, Spagna, Grecia e Croazia e stretta sulle discoteche: il governo corre ai ripari (Di giovedì 13 agosto 2020) «Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede Test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito». Queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook. Oggi pomeriggio, insieme al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, aveva parlato con i presidenti di Regione, proponendo loro di effettuare Test obbligatori a tutti coloro che rientrano da Spagna, Croazia, Malta e Grecia, ovvero dai Paesi considerati a più alto rischio per il crescere del numero dei contagi da Coronavirus. Le ... Leggi su open.online

Con la stessa ordinanza viene inoltre disposto il test molecolare (tampone) gratuito per tutti coloro che rientra dall'estero, senza necessità di richiesta medica. "Considerata l’attuale situazione ...

Positiva in discoteca in Versilia, 550 persone si segnalano all’Asl: tamponi il 15 e 16 agosto

Sono oltre 550 le persone che hanno segnalato alla Asl Toscana nord ovest di essere stati alla discoteca "Seven apples" di Marina Pietrasanta (Lucca) nella notte tra l'8 e il 9 agosto, quando nel loca ...

