Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: 'Non ignorare i rigurgiti di odio' (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - A 76 anni dall'eccidio, Sergio Mattarella ricorda quanto successo a Sant'Anna di Stazzema, nella Lucchesia, luogo divenuto nel tempo, sostiene, "sacrario e simbolo della vita civile e dei diritti inviolabili delle persona". Il presidente della Repubblica chiede poi di non dimenticare "che quanti sottovalutano la violenza, alla fine se ne rendono complici" e di non ignorare "i rigurgiti di intolleranza, di odio razziale, di fanatismo che pure si manifestano nelle nostre società e nel mondo, a volte ... Leggi su agi

repubblica : Sant'Anna di Stazzema, Mattarella ricorda l'eccidio nazista: 'Attenti ai rigurgiti di odio e intolleranza' [aggiorn… - fattoquotidiano : Sant’Anna di Stazzema, Mattarella ricorda l’eccidio di 76 anni fa: “Non ignorare rigurgiti di intolleranza, odio ra… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Agnolo Bronzino, Sacra Famiglia con Sant’Anna e Giovanni Battista bambino, 1545-1546 ci… - rimmon1971 : RT @repubblica: Sant'Anna di Stazzema, Mattarella ricorda l'eccidio nazista: 'Attenti ai rigurgiti di odio e intolleranza' - gazzettamantova : RT @repubblica: Sant'Anna di Stazzema, Mattarella ricorda l'eccidio nazista: 'Attenti ai rigurgiti di odio e intolleranza' [aggiornamento d… -