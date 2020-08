Sammy Hassan, nessuna riconciliazione con l’ex moglie: l’ex corteggiatore fa chiarezza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sammy Hassan e l’ex moglie Elena non sono tornati insieme, ecco cosa ha detto l’ex corteggiatore su Instagram Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Sammy Hassan, ex corteggiatore al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Poche ore fa si era parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Hassan e l’ex moglie Elena, dal loro amore è nato il piccolo Christian. L’ex corteggiatore tramite alcune Instagram Stories ci ha tenuto a far sapere che le voci non sono vere, ad oggi è single. Sammy ha poi precisato che lui ed Elena non sono tornati insieme, i due sono separati legalmente in ... Leggi su nonsolo.tv

