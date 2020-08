Rai – Il City non molla la presa su Koulibaly: offerti 63mln al Napoli (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il City non molla la presa su Koulibaly e rilancia, offerti 63 milioni al Napoli. Il presidente De Laurentiis ha richiesto 70mln ma, potrebbe accontentarsi. L'articolo Rai – Il City non molla la presa su Koulibaly: offerti 63mln al Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Rai City Il City non molla Koulibaly Rai Sport Koulibaly al PSG, Canovi frena: “A Parigi ci sono difficoltà contabili, hanno speso già tanto per Icardi”

L’agente FIFA Alessandro Canovi, esperto per quel che riguarda il calciomercato francese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le voci che vedrebbero un interesse del PS ...

Canovi esclude il PSG per Koulibaly: "Ha difficoltà ed ha già speso per Icardi"

Alessandro Canovi, agente FIFA molto vicino al Paris Saint Germain, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly alla fine potrebbe finire al PSG? Ci si può aspettare di tutto ...

