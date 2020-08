Quagliarella celebra la Sampdoria: «Un onore far parte della tua storia» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Quagliarella celebra il compleanno della Sampdoria: il capitano veste la nuova divisa ufficiale 2020/21 – FOTO Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria, ha celebrato il compleanno della squadra blucerchiata su Instagram. L’attaccante blucerchiato ha vestito la nuova divisa della Sampdoria per la stagione 2020/21: «Un onore fare parte della tua storia, un orgoglio portarti sul cuore. Buon compleanno», il commento sui social. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Brescia-Sampdoria 1-1, segna Leris e Quagliarella manca l'aggancio a Vialli

GENOVA - La Sampdoria chiude a Brescia con un pareggio la tredicesima partita in un mese e mezzo e il sesto campionato della presidenza Ferrero. I blucerchiati a quota 42 ed è il secondo peggior risul ...

