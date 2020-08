Previsioni Meteo, MAPPE impressionanti per il 18-20 Agosto: ondata di caldo sconvolgente, l’Italia sarà in una bolla di fuoco (Di mercoledì 12 agosto 2020) Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli Meteorologici per i prossimi giorni sono funesti. L’Italia infatti verrà raggiunta da una grande ondata di caldo africano che rischia di frantumare tutti i precedenti record storici di caldo assoluto, quindi con temperature che supereranno addirittura i +45°C in moltissime aree del Centro\Sud. Il caldo inizierà a fare sul serio già nei prossimi giorni, in modo particolare tra venerdì14 e sabato 15 Agosto, nel giorno di FerrAgosto più rovente degli ultimi anni in Italia. Ma l’ondata calda più intensa di verificherà nei giorni centrali della prossima settimana e nello specifico tra ... Leggi su meteoweb.eu

