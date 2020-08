Pastore: “Adesso penso solo al recupero. Ho sofferto un anno intero” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Operato all’anca nella giornata di martedì alla clinica Tres Torres di Barcellona, Javier Pastore – centrocampista della Roma – attraverso instagram ha voluto ringraziare tutti per l’appoggio ricevuto. “Ciao!! Ieri ho finito l’intervento all’anca al quale mi sono sottoposto qui a Barcellona. È andato tutto bene, a parte un po’ di dolore ora. Come sapete ho combattuto tutta l’anno con questo problema, ma ho cercato di aspettare il più a lungo possibile per operarmi, volevo provare ad essere a disposizione del mister e dei miei compagni fino alla fine. Ora mi concentrerò per recuperare in fretta e preparare al meglio il prossimo campionato. Forza Roma! Foto: instagram personale L'articolo Pastore: “Adesso penso solo al ... Leggi su alfredopedulla

