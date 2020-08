Oggi Trump definisce Kamala «cattiva» e «bugiarda», in passato ha donato a favore della sua candidatura (Di mercoledì 12 agosto 2020) La scelta di Joe Biden di candidare Kamala Harris come vicepresidente per la sua amministrazione, qualora vincesse, non ha sorpreso più di tanto gli Stati Uniti e il mondo. Estremamente competente e afroamericana, la donna ha dimostrato più volte il suo valore risollevando il nuovo partito democratico rinato dalle ceneri dopo la vittoria di Trump contro Hillary Clinton nel novembre 2016. Trump, che ha già cominciato il tam tam di spot denigratori sui suoi profili social, Oggi la definisce un brutto personaggio ma ieri – per ben due volte – ha finanziato la candidatura di Kamala Harris. LEGGI ANCHE >>> Biden sceglie Kamala: “Orgoglioso di averla al mio fianco” Trump finanziò ... Leggi su giornalettismo

