Morto Alberto Bauli: il “re del pandoro” si è spento a 79 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) È Morto a 79 anni Alberto Bauli, manager veneto a capo della notissima impresa di famiglia che ha accostato il pandoro al panettone sulle tavole natalizie degli italiani. E non solo: Bauli aveva esteso la produzione dell’azienda anche a molti altri prodotti, sia dolci che salati, facendola diventare un punto di riferimento del settore a livello sia nazionale che europeo. Il manager lascia, peraltro, un’azienda assolutamente in salute: con un attivo di 11 milioni di euro, l’ultimo fatturato della Bauli ammonta a quasi 500 milioni di euro. A fondare l’azienda di famiglia era stato il padre di Alberto, Ruggero, che nel 1927 era partito per il Sud America e aveva rischiato la vita nel naufragio della nave Principessa Mafalda, affondata proprio ... Leggi su tpi

