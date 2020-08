Morte Gianmarco Pozzi, l'autopsia: 'Lesioni compatibili con caduta' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gianmarco Pozzi, foto profilo facebook, Non sono stati riscontrati segni di colluttazione ma, al contrario, Lesioni compatibili con la caduta come emerso inizialmente. Questo l'esito dell'esame ... Leggi su romatoday

