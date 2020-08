Le "fake" di Boeri e Perotti sul referendum (Di mercoledì 12 agosto 2020) Su Repubblica dell’11 agosto è comparso un articolo dei due noti economisti Tito Boeri e Roberto Perotti, nel quale i due autori intenderebbero smontare una per una le argomentazioni portate da chi intende votare No al referendum sul taglio dei parlamentari. Gli argomenti definiti “pretestuosi” sono riassunti in cinque punti. Vediamoli. Il primo riguarda il tema del risparmio.Secondo Boeri e Perotti l’argomento che i risparmi sono minimi non tiene, perché quello che conta è il valore simbolico. Ma essi stessi scrivono la diminuzione di spesa che si otterrebbe “è un’inezia rispetto ad un debito pubblico di oltre 2500 miliardi”. Ma se tale è, visto che si tratta dello 0,007 del bilancio, un euro e 35 centesimi all’anno per ... Leggi su huffingtonpost

Keynesblog : RT @HuffPostItalia: Le 'fake' di Boeri e Perotti sul referendum - HuffPostItalia : Le 'fake' di Boeri e Perotti sul referendum -

Ultime Notizie dalla rete : fake Boeri Le "fake" di Boeri e Perotti sul referendum L'HuffPost Le "fake" di Boeri e Perotti sul referendum

Su Repubblica dell’11 agosto è comparso un articolo dei due noti economisti Tito Boeri e Roberto Perotti, nel quale i due autori intenderebbero smontare una per una le argomentazioni portate da chi in ...

Su Repubblica dell’11 agosto è comparso un articolo dei due noti economisti Tito Boeri e Roberto Perotti, nel quale i due autori intenderebbero smontare una per una le argomentazioni portate da chi in ...