La classifica dei cognomi più diffusi a Milano svela una novità: Hu sorpassa Rossi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tra i cognomi più diffusi a Milano c’è una novità, Hu supera l’italianissimo Rossi anche nella classifica femminile: lo ha reso noto l’Anagrafe di Palazzo Marino. Quest’anno le signore Hu superano le Rossi, 2.210 contro 2.133. Al 3° posto dei cognomi femminili c’è invece Colombo (1.832). Stesso podio anche tra i cognomi maschili: 2.454 Hu, 1873 Rossi e 1543 Colombo. Quarta posizione per le signore e i signori Ferrari (rispettivamente 1.720 e 1.506). Tra i 4.856 nati dal primo gennaio al 30 giugno di quest’anno spiccano 213 Leonardo, 108 Sofia e 106 Giulia, seguono Tommaso (153), Riccardo (123), Alessandro (122) e Lorenzo (120) tra i nomi maschili, Ginevra ... Leggi su meteoweb.eu

Giorgiolaporta : La #Raggi si ricandida? 104^ posto su 105 nella classifica dei sindaci, un bilancio disastroso. Sarà un piacere and… - Primaonline : TOP 15 e TREND della diffusione dei quotidiani (carta e digitale) a giugno. Calo generale, tiene il Sole, bene Il G… - Vivo_Azzurro : ?? ?? Buon compleanno a Fillippo #Inzaghi, Campione del Mondo nel 2006 ????! L'articolo ???? - MarinaMaggini17 : RT @bmanfellotto: Invito a stilare una classifica. È peggio: a) Il parlamentare che arraffa il bonus; b) la legge che glielo consente; c) l… - BTSxArmy1673 : RT @btsnewsita: ?? My Time di #Jk è al primo posto nella classifica mondiale delle vendite di canzoni digitali di Billboard questa settimana… -

Ultime Notizie dalla rete : classifica dei

Intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria sul Chievo e l'accesso alla finale playoff, l'allenatore dello Spezia, Italiano ha descritto così l' ...Nonostante l'avanzata della pandemia da coronavirus che in Brasile ha già causato la morte di oltre 101mila persone, il presidente Jair Bolsonaro sostiene fermamente l'importanza del rientro al lavoro ...