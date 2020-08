Inter, Zhang da questa sera a Milano: previsto un vertice con la dirigenza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Steven Zhang sta tornando a Milano e ha messo in agenda un vertice con la dirigenza dell’Inter per fare il punto della situazione Steven Zhang sta tornando a Milano e già in serata potrebbe essere nel capoluogo lombardo. In agenda, ovviamente, è previsto un vertice con la dirigenza dell’Inter per fare il punto della situazione dopo lo sfogo di Conte del 2 agosto. Secondo Tuttosport nel weekend si recherà a Dusseldorf per raggiungere la squadra di Antonio Conte e sostenerla lunedì 17 nella semifinale di Europa League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

hbk_89 : RT @theboss_1908: Steven #Zhang in arrivo... A breve vertice con la dirigenza al completo, poi raggiungerà la squadra in Germania, dove ad… - theboss_1908 : Steven #Zhang in arrivo... A breve vertice con la dirigenza al completo, poi raggiungerà la squadra in Germania, do… - cmdotcom : #Inter, #Zhang in arrivo a #Milano. In agenda il summit con #Marotta e il faccia a faccia con #Conte: il punto… - sportli26181512 : Inter, Zhang in arrivo a Milano. In agenda il summit con Marotta e il faccia a faccia con Conte: il punto: Sta per… - ale43127805 : @shakguaro @Ngoppejammeja @_enz29 Non mi lamento di zhang in sé, nonostante tutto è molto attaccato all’Inter, il m… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Zhang Inter: Zhang torna a Milano dalla Cina, in tribuna a Dusseldorf per la semifinale di Europa League Calciomercato.com Inter, Zhang da questa sera a Milano: previsto un vertice con la dirigenza

Steven Zhang sta tornando a Milano e ha messo in agenda un vertice con la dirigenza dell’Inter per fare il punto della situazione Steven Zhang sta tornando a Milano e già in serata potrebbe essere nel ...

Inter News, Zhang Jindong “spaventa” Conte: arrivano voci dalla Cina

L’Inter dovrà risolvere il prima possibile la questione legata a Conte: le ultime news svelano delle voci dalla Cina piuttosto “calde” NEWS INTER – Antonio Conte qualche giorno fa – attraverso gli aut ...

Steven Zhang sta tornando a Milano e ha messo in agenda un vertice con la dirigenza dell’Inter per fare il punto della situazione Steven Zhang sta tornando a Milano e già in serata potrebbe essere nel ...L’Inter dovrà risolvere il prima possibile la questione legata a Conte: le ultime news svelano delle voci dalla Cina piuttosto “calde” NEWS INTER – Antonio Conte qualche giorno fa – attraverso gli aut ...